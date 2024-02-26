ذياب بن محمد يعزي في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد محمد خلف المحرزي والد الشهيد سعيد راشد المحرزي.
وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، في زيارته مجلس العزاء في منطقة مسافي في إمارة رأس الخيمة عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
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