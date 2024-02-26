ذياب بن محمد يعزي في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد محمد خلف المحرزي والد الشهيد سعيد راشد المحرزي.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، في زيارته مجلس العزاء في منطقة مسافي في إمارة رأس الخيمة عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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