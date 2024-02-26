حاكم أم القيوين يعيّن مديراً تنفيذياً للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024، بشأن تعيين مدير تنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين.
مرسوم
ونص المرسوم على تعيين الشيخ منصور إبراهيم أحمد حمد المعلا مديراً تنفيذياً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، على أن يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN26022024000110011019ID1107902545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.