حاكم أم القيوين يعيّن مديراً تنفيذياً للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024، بشأن تعيين مدير تنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين.

مرسوم

ونص المرسوم على تعيين الشيخ منصور إبراهيم أحمد حمد المعلا مديراً تنفيذياً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، على أن يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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