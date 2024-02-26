Tuesday, 27 February 2024 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حاكم أم القيوين يعيّن مديراً تنفيذياً للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

2/26/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024، بشأن تعيين مدير تنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين.

مرسوم

ونص المرسوم على تعيين الشيخ منصور إبراهيم أحمد حمد المعلا مديراً تنفيذياً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، على أن يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN26022024000110011019ID1107902545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث