حاكم الشارقة يشهد حصاد الموسم الثاني لمزرعة القمح

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، حفل حصاد الموسم الثاني لمزرعة القمح في منطقة مليحة، وافتتح سموه المبنى الإداري الخاص بالمزرعة.

وتجول سموه قبل بدء الحفل في منطقة الفعاليات المصاحبة، مشاهداً سموه نماذج من تربة الشارقة والحبوب التي تم استخدامها وطريقة طحن المحصول بوساطة ((الرحى)) والمعدات الحديثة، إضافة إلى طرائق إعداد العجين بأنواعه المختلفة وتحضير المخبوزات، كما تم عرض المنتجات الغذائية المحضرة من إنتاج ((مزرعة القمح))، وتعرف سموه إلى المعدات والآليات التقليدية والحديثة المستخدمة في زراعة وحصد المحصول والتي تأتي ضمن مبادرة دعم المزارع الإنتاجية.

وقام سموه بعدها بقرع الجرس، إيذاناً ببدء الحصاد في المزرعة، متابعاً سموه حصاد القمح باستخدام أحدث الآليات الحديثة التي تقوم بالحصد بثلاث آليات، الأولى تفصل الحب عن القش، والثانية تقوم بتجميع القش، والأخيرة تضغط قش القمح وتحوله إلى بالات، متسلّماً سموه عينة من أول حبات القمح التي جرى حصادها في الموسم الثاني.

ثم انتقل سموه إلى المبنى الإداري للمزرعة مزيحاً الستار عن لوحته التذكارية، إيذاناً بالافتتاح الرسمي، ومتجولاً سموه في المبنى الذي يقع على مساحة 1670 متراً مربعاً.

واستمع سموه إلى شرح عن عمل المختبر، وما يضمه من أجهزة ومعدات جديدة تسهم في إجراء القياسات الفيزيولوجية والتحاليل الجزئية الوراثية للقمح، كما اطلع سموه على غرفة التحكم ومراقبة المزرعة.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة المزرعة التجريبية التي تحتوي على 550 سلالة من القمح الطري غير المعدل وراثياً.

وكرم سموه في ختام الحفل الجهات الحكومية والشركات والرعاة.

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