عبدالله بن زايد يبحث مع نائب رئيس وزراء فانواتو ووزير خارجية مالطا علاقات التعاون

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ماتاي سيريمايا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فانواتو وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاقتصادية والطاقة المتجددة والاستثمارية والتجارية والتنموية.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر في شأنها. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو معرباً عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق واعدة للتعاون المشترك بين البلدين.وأعرب ماتاي سيريمايا عن تطلع بلاده لترسيخ علاقات متنامية ومتطورة مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والدكتور إيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا علاقات الصداقة والتعاون والفرص المتاحة لتعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في أبوظبي الدكتور بورغ، حيث استعرض الجانبان مسار العلاقات الإماراتية المالطية وما شهدته من محطات عديدة من النمو والتطور.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، مشيداً بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية وحرص البلدين على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور بما يلبي تطلعاتهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث سموه والدكتور إيان بورغ خلال اللقاء التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية بالإضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاءين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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