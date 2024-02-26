سعود بن صقر يبحث وسفير كوستاريكا علاقات التعاون

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية كوستاريكا على مختلف الصعد، وتبادل معه الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد سموه بروابط الصداقة والشراكة المتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه عبر فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
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