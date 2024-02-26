سعود بن صقر يبحث وسفير كوستاريكا علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية كوستاريكا على مختلف الصعد، وتبادل معه الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سموه بروابط الصداقة والشراكة المتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه عبر فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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