نجوزي أوكونجو : المنظمة حققت نجاحات متميزة في 3 محاور

أكدت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة حقق خلال يومه الأول نجاحات متميزة في 3 محاور مختلفة، مشيرة إلى أن النظام التجاري المتعدد الأطراف، الذي تدعمه منظمة التجارة العالمية يتحكم في 75 % من التجارة العالمي، فيما أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر، أن منظمة التجارة العالمية ((قوة دافعة)) ضد التمييز، وقادرة على مواصلة تحقيق نتائج تهم الناس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي في ختام جلسات اليوم الأول للفعاليات.

زيادة عضوية

وأكدت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة حقق خلال يومه الأول انطلاقة في 3 محاور مختلفة، أبرزها الاحتفال بزيادة عضوية المنظمة، لتصل إلى 166 دولة، بعد انضمام تيمور الشرقية وجمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى قبول المزيد من الدول لاتفاقية مصايد الأسماك، واختتام مفاوضات مبادرة ((تيسير الاستثمار)).

وشددت إيويالا، على قدرة النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف على الصمود أمام التحديات العالمية، ومحافظة المنظمة على جاذبيتها لانضمام المزيد من الدول، مشيرة إلى وجود 22 دولة على قائمة الانضمام للمنظمة للاستفادة من القيمة المضافة، التي تقدمها لهم في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف.

شروط

وأشارت إلى أن شروط الانضمام للمنظمة ليست سهلة، وتتطلب العديد من الالتزامات والشروط والقوانين والإجراءات، والتي قد تستغرق سنوات طويلة لقبول العضوية، لافتة إلى أن فترة مفاوضات انضمام تيمور الشرقية للمنظمة، وهي الأسرع منذ عدة سنوات استغرقت 7 سنوات، فيما استغرقت مفاوضات انضمام جزر القمر 17 عاماً، لافتة إلى وجود العديد من الدول العربية، التي ترغب في الانضمام إلى عضوية المنظمة مثل العراق وسوريا وليبيا ولبنان.

وتحدثت مديرة عام منظمة التجارة العالمية، عن واقع التجارة الدولية في ظل أوضاع عدم اليقين، التي يشهدها العالم حالياً، والتي أثرت على توقعات نمو حجم التجارة العالمية، والتي كان من المتوقع أن تكون بحدود 0.8 %، وتدفع كذلك إلى مراجعة توقعات المنظمة السابقة لنمو العام الجاري 2024، والتي كانت بحدود 3.3 %.

وأكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أن مستوى المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية كبيراً، حيث تشارك بعض الوفود بأكثر من وزير. وأضافت أن النظام التجاري المتعدد الأطراف أظهر قدراً كبيراً من المرونة، وهو يحقق نتائج على الرغم من التحديات في العالمية، وتحدثت عن اتفاقية مصائد الأسماك وضرورة الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر، لافتة إلى أن هذه القضية طرحت لأكثر من عقدين من الزمن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وقالت: ((لا يتعلق الأمر فقط بالتوصل إلى اتفاق، بل باستدامة محيطاتنا)).

وأكد معالي ثاني الزيودي، أن منظمة التجارة العالمية تظل ((قوة دافعة)) ضد التمييز، مشدداً معاليه على أهمية التأكيد بأن منظمة التجارة العالمية قادرة على مواصلة تحقيق نتائج تهم الناس، وأن يظهر المؤتمر أن النظام التجاري المتعدد الأطراف يمكن أن يسهم في التنمية وسيسهم في ذلك.

وأشار معاليه إلى إعلان دولة الإمارات تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية، التي تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق المنظمة والهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، خصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمواً.

وأوضح معاليه، أن تخصيص 5 ملايين دولار من هذا الدعم لصالح صندوق دعم المرأة بمجال التصدير الذي تم إطلاقه، أول من أمس، على هامش فعاليات المؤتمر، فيما توزع المبلغ المتبقي لصندوق مصايد الأسماك ومجالات الدعم الأخرى للبلدان النامية.

وقال معالي الزيودي: لا يزال أمامنا أسبوع طويل من المفاوضات، ومن المشجع أن نرى وزراء من جميع أنحاء العالم يجتمعون هنا، ولديهم نوايا حسنة للتوصل إلى اتفاقات.

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