وزراء عرب: استضافة الإمارات اجتماعات المنظمة تعزّز مكانتها الدولية

أشاد عدد من وزراء التجارة والصناعة العرب، باستضافة دولة الإمارات فعاليات الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، حيث تعزز مكانتها على الصعيد العالمي وجاذبيتها للملتقيات الدولية المهمة التي تحدد السياسات الاقتصادية العالمية، كما تعكس متانة العلاقات التي تربط الإمارات بالمجتمع الدولي وأواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع معظم دول العالم.

وأكد الوزراء العرب لـ((البيان))، أن توقيت الانعقاد يعد مثالياً بما يناسب أهمية صياغة خطط استراتيجية مستقبلية لقطاع التجارة العالمي يتواكب مع التحديات المنعكسة على المشهد الدولي، ويضع السياسات الاحترازية والتغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي العالمي.

مكانة الإمارات

وأشاد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف، باستضافة أبوظبي فعاليات الدورة الحالية من المؤتمر الذي يعقد كل عامين، حيث تعكس مكانة الإمارات بشكل عام مع تنظيم حدث بتلك الأهمية على مستوى خارطة الملتقيات الدولية، وأشار أن توقيت انعقاد الملتقى يعد مثالياً لتعزيز أهمية التجارة الدولية، كما يتواكب مع المتطلبات التي تفرضها الظروف الجيوسياسية والمتغيرات التي تشهدها الأوضاع الدولية.

وأضاف أن الدورة الحالية من المؤتمر تشهد إنجازاً جديداً بدخول دولتين جديدتين إلى دائرة الأعضاء وهما جزر القمر وتيمور الشرقية، وهو حدث لم يتم منذ 8 سنوات بما يحسب للمستضيفين والمنظمة بشكل عام.

مفاوضات نهائية

بدوره، كشف وزير التجارة بدولة العراق أثير الغريري، عن اتفاقية اقتصادية شاملة تمر بمفاوضات نهائية حالياً مع دولة الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، متوقعاً توقيع بروتوكولاتها قريباً.

وأضاف أن الإمارات تعد في طليعة الدول التي تعزز أواصر ومجالات التعاون مع العراق في المرحلة الحالية، وتدعيم أوجه التنمية الاقتصادية عبر الكثير من اللجان المشتركة إلى جانب العلاقات القوية مع العديد من الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية وقطر وعدد من دول المنطقة. وأشار إلى انعقاد اجتماع على مستوى المجموعة العربية تم فيه التأكيد على الجهود العربية الداعمة للعراق، حيث تم المطالبة بتحقيق استفادة أكبر من تجارب الدول السابقة والمتطورة في المنظمة.

وأكد أن انعقاد المؤتمر في الإمارات يعكس مدى ما وصلت إليه من ثقة عالمية وتطور على صعيد الاقتصاد، فيما يمثل المؤتمر الحالي رسالة لكل العالم لتشكيل رؤية واضحة على صعيد قطاع التجارة العالمي وإسهامه في تعزيز النمو الاقتصادي الدولي.

فترة مهمة

من جهته، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، أن انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في فترة مهمة وحرجة، حيث تمر التجارة العالمية بمرحلة انكماش، مشيراً إلى ضرورة تغيير العديد من الإجراءات لمواجهة الأزمات المتتالية التي تواجه التجارة العالمية. وأشار إلى أن المغرب يفتخر بترأسه لجنة انضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة. ووجه وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، الشكر لدولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة.

صفة مراقب

إلى ذلك، أكد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، لـ((البيان))، أن لبنان يشارك في اجتماعات منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى أن تكون الدولة العربية القادمة التي ستنضم إلى منظمة التجارة العالمية، وأضاف أن لبنان اجتاز مرحلة مهمة جداً من استيفاء الشروط المطلوبة للانضمام للمنظمة.

دليل واضح

وأوضح محمد الأشول، وزير الصناعة والتجارة اليمني، أن اليمن عضو في منظمة التجارة العالمية منذ العام 2014، وأن انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مؤشر على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات في المجتمع الدولي، ودليل واضح على التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات ودورها المؤثر إقليمياً ودولياً في حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن بلاده كانت من أشد المؤيدين لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في الإمارات، وظهر ذلك خلال انعقاد المؤتمر الـ12 للمنظمة في جنيف. وأضاف أنه على ثقة من صدور قرارات مهمة خلال الدورة الحالية.

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