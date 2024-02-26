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نائب رئيس وزراء فيجي: الإمارات رائدة في التجارة العالمية

2/26/2024 7:19:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مانوا كاميكاميكا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي، أهمية فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، لبحث إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية والتحديات التي تواجهها.

وقال إن القضية الرئيسة التي يأمل في التوصل إلى حل بشأنها خلال المؤتمر الوزاري بأبوظبي، هي اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والتي تم الاتفاق عليها جزئياً في المؤتمر الوزاري السابق، وسنطالب المؤتمر برؤية أكبر بشأن الدعم في منطقتنا، لضمان أن مخزوننا من الصيد يظل مستداماً، بالإضافة إلى رغبتنا في إنشاء صناعة خاصة، في ما يتعلق بصيد الأسماك.

وأضاف مانوا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، على هامش فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة: ((نحن في المؤتمر الوزاري الثالث عشر بأبوظبي، لإيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجهنا، خصوصاً في ما يتعلق بصيد الأسماك، والتي تعد من المصادر الرئيسة لنا، ولذلك نحن عازمون على تحقيق بعض النتائج الجيدة)).

وقال إن مخرجات هذا الحدث ستكون مهمة وضرورية لجمهورية فيجي ومنطقة المحيط الهادئ، حيث يتطرق المؤتمر إلى العديد من القضايا المهمة، التي تخص منطقتنا.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية فيجي، عن شكره لدولة الإمارات على استضافتها لهذا الحدث المهم لجميع دول العالم. وقال إن دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية، وهي مثال يحتذى لبقية دول العالم، ونحن جئنا إلى أبوظبي لنرى ما يمكن أن نتعلمه من الإمارات، من أجل دفع عجلة التجارة الخارجية في بلادنا، ولدينا كذلك بعض فرص الأعمال في منطقة المحيط الهادئ، التي نتطلع أن نجذب إليها المستثمرين من دولة الإمارات.

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