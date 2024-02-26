الهند تحث على إيجاد حل دائم بشأن مخزونات الغذاء

دعا وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، أمس، إلى إيجاد حل دائم لقواعد السياسات الحكومية فيما يتعلق بمخزونات الغذاء، مشيراً إلى أنّ من الضروري تحقيق ذلك لخفض الجوع عالمياً بحلول العام 2030.

جاء ذلك مع انطلاق اجتماعات منظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

وقال جويال في بيان مسجل نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية: ((إيجاد حل دائم بشأن المخزونات العامة لا يزال بنداً على جدول الأعمال لم يتم إنجازه وعلينا تنفيذه)).

وتحاول منظمة التجارة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاماً، والتي تدعم لوائحها 75 % من التجارة العالمية، إبرام صفقات بتوافق الآراء.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، للصحافيين قبل الاجتماع: ((من الناحية السياسية هذا وقت صعب للغاية))، في إشارة إلى الحروب والتوترات والانتخابات المقبلة، مضيفة: ((لكن آمل أن نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات)).

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.

وقال معالي الزيودي لوكالة رويترز: ((الجيل القادم لن يكون لديه نفس النظام البيئي التجاري الذي لدينا في الوقت الحاضر ولا نريد أن تتخلف المنظمة عن الركب عندما يدير الجيل القادم الملف التجاري)).

ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها على عقد اجتماعات طوال الليل، في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف في عام 2022.

وقال آلان يانوفيتش الشريك في شركة المحاماة أكين جامب شتراوس: ((ما يجعلني أكثر تفاؤلاً بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. وقال: ((منظمة التجارة العالمية منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام)).

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