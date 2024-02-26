محمد بن زايد ومحمد بن راشد: التجارة رافد للتنمية والإمارات تدعم تسهيل حركة التجارة

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضيوف الإمارات في المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، مؤكداً سموه أن التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم.

وقال سموه في حسابه في منصة «X»: «نرحب بضيوف الإمارات في المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الدولة لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة، أتمنى للمؤتمر التوفيق من أجل نتائج تصب في مصلحة الجميع».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية.

وقال سموه في حسابه في منصة «X»: «تستضيف العاصمة أبوظبي أكثر من 6000 مشارك ضمن 180 وفداً من مختلف دول العالم للمشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية».

وأضاف سموه: «نرحب بجميع المشاركين ونؤكد أن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية وتقوية العولمة الاقتصادية وإنشاء ممرات تنموية عالمية جديدة تربط بين الدول والأقاليم لتحقيق المزيد من الازدهار للشعوب».

مشاركة عالمية

وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تحتضنه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، كما حضر الافتتاح عدد من الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة وممثّلون من المنظمات الاقتصادية والتجارية العالمية.

رسالة مهمة

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في كلمته في افتتاح المؤتمر، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة تواصل دعمها للنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف الذي تشرف عليه منظمة التجارة العالمية.

وأوضح معاليه، أن الإمارات بعثت برسالة مهمة وأعلنت دولة الإمارات قبل يومين تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لصناديق منظمة التجارة العالمية، وبالأخص صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم البلدان الأقل نمواً، وصندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي تم إطلاقه في هذا المؤتمر.

وأضاف معاليه، أنّ الإمارات حرصت منذ تأسيسها على دعم التوافق الدولي في الملفات الاقتصادية، ما جعلها مركزاً تجارياً محورياً يربط أرجاء العالم.

ودعا معالي الزيودي، إلى إجراء حوار بنّاء بين أعضاء المنظمة للتوصل إلى رؤية مُتوافقة ومُوحّدة في ما يخص القضايا التجارية الرئيسة، وبما يسهم في استخدام التجارة وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة لشعوب العالم.

التزام

وأكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أن الإمارات أثبتت مجدداً في المؤتمر التزامها النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف بتقديم 10 ملايين دولار لعدد من الصناديق التجارية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي قدمت مستندات انضمامها لصندوق دعم مصايد الأسماك، وأن الإمارات مهدت الطريق لنجاح المؤتمر وإيجاد الأرضية المشتركة وتحقيق الدعم والنجاح للشعوب في أنحاء العالم. ووجهت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الشكر لحكومة دولة الإمارات على استضافة الاجتماع في أرض التسامح والابتكار، مشيدة بالدعم الكبير الذي حصلت عليه المنظمة.

وأضافت أن التجارة مكنت الإمارات من تحقيق الازدهار كما أصبحت الإمارات دولة رائدة في مجال التبادل التجاري العالمي، مشيرة إلى أن مستقبل التجارة العالمية في أيدٍ أمينة مع ترؤس الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة.

انضمام

وشهد حفل افتتاح المؤتمر، انضمام دولتي جزر القمر وتيمور الشرقية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية، بصفتهما أول عضوين جديدين منذ العام 2015، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المنظمة إلى 166 دولة، وستتيح العضوية في المنظمة للدولتين الجديدتين المشاركة الكاملة في النظام التجاري الدولي، ما يسرِّع جهودهما التنموية، ويتيح المزيد من الحوافز للاستثمارات الدولية الضرورية لدعم اقتصادهما.

فعاليات وبرامج

وشهد اليوم الأول عدداً من الفعاليات والبرامج والجلسات، بهدف تحسين فاعلية السياسات والبرامج التجارية، ويتضمن المؤتمر برنامجاً متكاملاً من الاجتماعات وجلسات التفاوض بين الوفود، تهدف إلى تطوير نظام التجارة العالمي، والتركيز بشكل رئيس على رسم مسار واضح لعمل المنظمة في المستقبل. ويجمع المؤتمر، وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، بهدف إجراء نقاشات في القواعد واللوائح التي تنظم أنشطة التجارة العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى في الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه التجارة الدولية، واستكشاف سُبل تعزيز التنمية الاقتصادية.

ويمثِّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها، وتعد أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتضم 164 دولة، وتمثل 98% من حركة التجارة العالمية ومن مجمل الناتج المحلي العالمي.

ويعد المؤتمر فرصة مهمة للقادة والوزراء وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لحشد جهود التوافق على القضايا الرئيسة المُلِحَّة لتحفيز حركة التجارة العالمية.

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