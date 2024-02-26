شراكة بمليار دولار بين «مبادلة» و«جولدمان ساكس» للاستثمار في الائتمان الخاص

أعلنت ((جولدمان ساكس)) وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن إبرام شراكة بقيمة مليار دولار، للاستثمار المشترك في فرص الائتمان الخاص في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستتم إدارة هذه الشراكة من خلال الائتمان الخاص لدى ((جولدمان ساكس ألتيرناتيفز))، عبر فريق متخصص ومتواجد في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. ويتألف فريق الائتمان الخاص العالمي من 165 متخصصاً في مجال الاستثمار الائتماني، يتولون الإشراف على إدارة أكثر من 110 مليارات دولار من الأصول والاستثمارات.

ويعمل الفريق على الاستفادة من شبكة وخبرة وإمكانات ((جولدمان ساكس)) في توفير العديد من فرص الإقراض العالمية وضمانها. واستثمرت ((جولدمان ساكس)) منذ عام 1998، في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب شرق آسيا والصين وكوريا واليابان.

وقال مارك ناخمان، الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في ((جولدمان ساكس)): ((ستعمل هذه الشراكة على تعزيز وتوسيع منصة الائتمان الآسيوية الخاصة بنا، والاستثمار في فرص جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نظراً لحاجة تلك المنطقة لحلول ائتمانية متخصصة.

ونحن نرى أن دورنا في تقييم الفرص وما نوفره للعملاء من خيارات على أرض الواقع يتيح لنا العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مبادلة وتطوير آفاق هذه الشراكة بيننا)).

وقال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المتنوعة في مبادلة: ((تساهم الاقتصادات المتنوعة وسريعة النمو، فضلاً عن تزايد أحجام صفقات الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في زيادة الطلب وبشكل كبير على الحلول الائتمانية المخصصة من المقرضين غير التقليديين.

وتنسجم هذه الشراكة مع ((جولدمان ساكس)) مع تطلعاتنا الرامية لتعزيز حضورنا في مجال الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي منطقة حيوية ومهمة لمبادرات النمو الاستراتيجية التي تتبناها مبادلة)).

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