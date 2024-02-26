دبي تقود الشركات نحو الاستدامة بمنتدى لقيادات الأعمال

شهدت دبي، أمس، منتدى قيادياً تحت عنوان ((الابتكار من أجل غدٍ أكثر استدامة))، تمحور حول العوامل الأساسية التي تحتاج إليها الشركات لدفع عجلة النمو المستدام، نظّمته ماستر كارد، بالشراكة مع مركز الابتكار التابع لمركز دبي المالي العالمي، الذي يعد أكبر مجتمع للابتكار المالي في المنطقة، ويحتضن أكثر من 700 شركة متخصصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

وتطرق خبراء القطاع خلال المنتدى إلى كيفية قيام القيادات بتوظيف الابتكار والتكنولوجيا، وسبل التعاون من أجل التصدي للمشكلات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وشارك في الجلسات الحوارية كلّ من أمادو ديالو الرئيس التنفيذي لشركة ((دي إتش إل)) في الشرق الأوسط وأفريقيا، وآمنة أجمل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لـ ((إي أند الحياة))، ومحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار للتابع لمركز دبي المالي العالمي، وعمر سونير الرئيس التنفيذي لشركة ((أوزان)) (Ozan)، ورونالدو مشحور مدير عام أمازون الشرق الأوسط وأفريقيا، وسانديب واليا الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى مجموعة ماريوت، بينما شارك في إدارة الجلسات كل من أوموكي أدبانجو نائب الرئيس الأول لشؤون التجارة والتجار لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد، وبيرس أرسلان مدير تطوير الأعمال لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد.

واستهلّت فعاليات المنتدى بجلسة حوارية، أدارتها آمنة أجمل مع رونالدو مشحور، حول ((تعزيز ثقافة الابتكار لدفع نمو الأعمال))، تحدّث خلالها مشحور عن مسيرته المهنية كمؤسس لموقع ((سوق.كوم))، وصولاً لاستحواذ أمازون على الموقع، وما تلا ذلك من تطورات.

وطرحت الجلسة الحوارية التالية مسألة مهمة حول مدى قدرة الشركات التقليدية على إعادة اختراع نفسها، حيث أوضح خليفة الشامسي، أن شركة الاتصالات ((إي أند))، تستند عند تقديم مختلف أنواع الخدمات إلى المعلومات الواردة من العملاء، إلى جانب قدراتها الحالية، ما جعل التكنولوجيا المالية أحد المحركات الرئيسة لنمو الشركة، ودفعها لاختيار ماستر كارد كشريك موثوق لمساعدتها على تعزيز النمو والتنوع في أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

من جانبه، أكّد محمد البلوشي أن مفهوم ((إعادة الاختراع)) لا يكون ممكناً، ما لم تتمتع المؤسسة بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات، وتحديد عوامل النمو المستقبلية.

وقدّم مثالاً على ذلك، نجاح مركز دبي المالي العالمي في استكشاف فرص النمو في مشهد الشركات الناشئة، في وقت كان فيه حجم القطاع لا يزال صغيراً نسبياً، وذلك من خلال استكشاف سلسلة القيمة بكاملها، للتأكد من تقديمه لشيء مختلف وجديد، ومن ثم إعادة ضبط تركيزه على الشركات الناشئة بدلاً من المؤسسات، مع الاعتراف بالحاجة للتكيف مع تغيرات السوق.

وتطرقت الجلسة الأخيرة لموضوع حيوي، وهو ((بناء غدٍ مستدام))، حيث أوضح أمادو ديالو أن توليّ زمام الأمور والالتزام، هما عاملان حاسمان، يعززان من قدرة الشركة على المساهمة الفاعلة في جهود الاستدامة.

من جانبه، أكّد سانديب واليا على ضرورة اتباع نهج واضح، واتخاذ تدابير فعلية من أجل التحرك في الاتجاه الصحيح. وتطرق إلى جهود مجموعة ماريوت الكبيرة للحد من النفايات، وترشيد استهلاك الطاقة، مشيراً إلى مشروعها الذي افتتح مؤخراً، وهو منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر، الذي يعمل بشكل كامل، وبنسبة 100 %، بالطاقة الشمسية.

وشدّد واليا على أهمية مفهوم قابلية التطوير في توفير فرص حقيقية وقابلة للتطبيق، مؤكداً حرص أصحاب الأصول الفندقية على اعتماد مقومات الاستدامة، ومستشهداً بأبحاث تفيد بأن 70 % من المسافرين في الشرق الأوسط، على استعداد لدفع المزيد للفنادق التي تعطي الأولوية للاستدامة.

وفي ختام الجلسة، أشارت آمنة أجمل إلى أن ستة من كل عشرة مستهلكين في تجارة التجزئة، على استعداد لدفع المزيد مقابل الأشياء الأكثر استدامة، مشيرة إلى أن تسريع وتيرة الاستدامة، يعتمد على توسيع نطاقها إلى خارج أماكن العمل، وغرس هذا المفهوم في ثقافة المجتمع.

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