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24.5 مليون درهم توزيعات «المال كابيتال ريت» عن العام 2023

2/26/2024 7:19:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة المال كابيتال، التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن توزيع أرباح نهائية بقيمة 12.252 مليون درهم، عن النصف الثاني من عام 2023.

ويصل هذا المبلغ، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة في أغسطس 2023، إلى 24.5 مليون درهم للعام بأكمله، أي 7 فلوس لكل وحدة (تمثل 7%). وسيقوم الصندوق بدفع الأرباح الثانية والأخيرة لحاملي الوحدات المسجلين اعتباراً من تاريخ 4 مارس 2024، مع تحديد تاريخ التسوية في تاريخ 29 فبراير 2024.

ويتيح صندوق المال كابيتال ريت للمستثمرين فئة أصول طويلة الأمد ذات أسس قوية من خلال استراتيجية استثمارية في القطاعات عالية الأداء مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي. ويعمل الصندوق على توفير الدخل الثابت وزيادة رأس المال على المدى الطويل وتعزيز تنويع الأصول لمالكي الوحدات. ومع نهاية عام 2023، استحوذ ((المال كابيتال ريت)) على حرم مدرسي في عجمان واثنين في الشارقة، تديرهما مجموعة مدارس الشعلة ومجموعة جيمس للتعليم على التوالي.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: ((يسرنا الإعلان عن الأداء القوي الذي قدمه صندوق المال كابيتال ريت للسنة المالية 2023 بالتزامن مع ازدهار أسواق العقارات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس الإعلان عن زيادة توزيعات الأرباح وإصدار حقوق الأولوية، الأداء المتمكن للصندوق ومسار النمو الإيجابي للشركة هذا العام)).

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