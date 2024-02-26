غرفة تجارة وصناعة «بريكس» تفتتح فرعها بالإمارات

أعلنت غرفة تجارة وصناعة مجموعة دول ((بريكس))، عن افتتاح مكتبها الفرعي رسمياً في دولة الإمارات بدبي. يأتي ذلك مع انضمام دولة الإمارات، إلى جانب السعودية ومصر وإيران وإثيوبيا لتكتل ((بريكس)) في الأول من يناير الماضي 2024، ليصبح عدد الدول الأعضاء 10 دول.

وشهدت الفعالية الافتتاحية حضور ومشاركة شخصيات بارزة، في مقدّمتهم عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات والمجمعات والمناطق الحرة في ((دي بي ورلد))- مجلس التعاون الخليجي.

كما شهدت الفعالية حضور شخصيات دبلوماسية بارزة مثل سيدني ليون روميرو سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وأندرو تسيبو ليبونا القنصل العام لجنوب أفريقيا في دبي والمناطق الشمالية، أوليغ لافريك، مؤسس ونائب رئيس مجلس الأعمال الروسي، والقنصل العام لإثيوبيا أكليلو كيبيدي، وأشرف حمدي القنصل التجاري بالقنصلية العامة لمصر.

وأكد عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات والمجمعات والمناطق الحرة في ((دي بي ورلد)) - دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية هذا الحدث، قائلاً: ((هدفنا في ((دي بي وورلد)) هو ربط الاقتصادات بشبكات التجارة العالمية بكل سلاسة، ونحن على استعداد تام لتسهيل الممرات التجارية بين أعضاء بريكس)).

وتضمنت الفعالية مراسم كشف النقاب عن الشعار الجديد لغرفة تجارة وصناعة دول ((بريكس)).

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