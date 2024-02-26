32.95 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» 2023

أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي تحت الرمز (IHC)، وتضم مجموعة من كبرى شركات الاستثمار العالمية، أمس، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت أرقام نشرتها المجموعة، تسجيلها نمواً مطرداً خلال العام، مصحوباً بأداء تشغيلي قياسي، وإنجازات بارزة في مجال الاستدامة ونتائج مالية عالية المستوى.

نمو استثنائي

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: ((شهد عام 2023 نمواً استثنائياً، وإبرام الشراكات الاستراتيجية عالمياً، وتعزيز محفظتنا الاستثمارية المتنوعة، الأمر الذي عزز من قدرتنا على مواجهة التقلبات الاقتصادية والتكيف معها. وحرصنا على توطيد شبكة علاقاتنا على الصعيد العالمي، بالانسجام مع مهمتنا الرامية إلى مساندة ورفد مسيرة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في المال والابتكار. وكانت الثقة التي أولاها إلينا المستثمرون حافزاً لمواصلة خلق قيمة مضافة، في الوقت الذي انعكس التزامنا بالاستدامة خلال مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP28.

وأضاف سموه أنه ((بتوظيفنا لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياتنا وتوجيهها، نواصل العمل للوصول إلى مستقبل تعزز فيه النمو المستدام، عبر مختلف الصناعات والقطاعات المتنوعة، بما يحقق قيمة مضافة، بفضل الدعم الذي نحظى به من مجلس إدارتنا والمساهمين)).

إنجازات بارزة

وحققت الشركة العالمية القابضة خلال عام 2023، أداءً مالياً قوياً وتوسعاً، حيث وصلت الإيرادات إلى 60.1 مليار درهم، بزيادة 17.9 %، مقارنة مع 50,9 مليار درهم في العام السابق. ويُعزى النمو الكبير في الإيرادات، إلى عمليات الاستحواذ المهمة للشركة، والأداء المالي العالي لأعمالها الحالية، مع تسجيل مبيعات قياسية في قطاع الأعمال البحرية والتجريف وقطاع العقارات.

ربحية قوية

وسجلت الشركة العالمية القابضة صافي أرباح قوياً، بلغ 32.95 مليار درهم، كما حققت ربحية السهم ارتفاعاً كبيراً، حيث تضاعفت من 6.81 دراهم إلى 12.55 درهماً، في مؤشر واضح على الربحية القوية للشركة، والقيمة التي تحققها لمساهميها.

وحققت الشركة أرقاماً قياسية، توجت الأداء المميز لمجموعة العالمية القابضة بجميع شركاتها التابعة ذات القطاعات المتنوعة، بما في ذلك العقارات والإنشاءات، المرافق، الرعاية الصحية، الأغذية والزراعة، الأعمال البحرية والجرف، والخدمات.

وشهدت المجموعة مزيداً من التوسع في قطاعات الضيافة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإدارة المجموعة. ورسخ الالتزام الثابت لإدارة الشركة العالمية القابضة بالنمو والتطور، وإطلاقها لمبادرات استراتيجية بناءة، مكانة الشركة، وجعلها في وضعية اقتصادية قوية، تتيح لها تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات القادمة.

النمو المستقبلي

وقال سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: ((ساهم تسجيلنا أرباحاً قياسية عام 2022، في إرساء أسس قوية لأداء عالٍ عام 2023، ما عزز وضعنا المالي، ووسع ريادتنا في القطاعات ذات الأولوية لمستقبل أبوظبي الاقتصادي. وقد جاءت إنجازاتنا لعام 2023، مدفوعة بالتزام كوادرنا البشرية التي لطالما كان استقرارهم ورخاؤهم جزءاً محورياً من مبادئنا وتوجهاتنا المؤسسية، كما سيتيح لنا التقدم الذي أحرزناه، من المضي قدماً نحو تحفيز النمو المستقبلي، وتنويع استراتيجيتنا الاستثمارية عبر أسواق جديدة)).

خطوة هامة

ويمثل تأسيس شركة 2 بوينت زيرو، خطوة هامة في استراتيجية الشركة العامة القابضة، ويعزز مكانتها في مجال الابتكار، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والمواد والموارد وتمويل المناخ. وتواصل الشركة العالمية القابضة سعيها للحفاظ على النمو عبر مختلف القطاعات، إذ تلتزم الشركة بتوظيف أحدث التقنيات، وتوجيه الاستثمارات والخدمات المالية في خطوة تعكس التزامها في تطور وازدهار المشهد الاقتصادي العالمي.

تعيين ((آيدن إنسايت))

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العالمية القابضة، تعيين مؤسسة ((آيدن إنسايت)) في منصب ((مراقب مجلس الإدارة)) الجديد، تحت مسمى ((مراقب الذكاء الاصطناعي))، في مبادرة استراتيجية، ستعزز مكانة الشركة العالمية القابضة الريادية في توظيف الذكاء الاصطناعي، ضمن الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار.

ومن المتوقع أن تُحدث ((آيدن إنسايت))، المنصة الافتراضية الرائدة والمتميزة، بقدراتها الهائلة في الذكاء الاصطناعي المتطور، تغييرات جذرية في الطريقة التي تتعامل بها الشركة العالمية القابضة مع تعقيدات المشهد الاستثماري العالمي، نظراً لإمكاناتها المدعومة بتقنيات شركة ((جي،42)) الرائدة، وبالتعاون مع ((مايكروسوفت))، ما يضع معايير جديدة للتميز في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال والاستثمار.

يشمل الدور المنوط بـ ((آيدن إنسايت))، مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما فيها التحليل المستمر للبيانات، وتقييم المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتتبع الابتكار، ومراقبة الأخلاقيات والامتثال، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماعات مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، كمراقب لا يتمتع بحق التصويت، لتقديم رؤى وأفكار آنية، لإثراء المناقشات وتوجيه القرارات.

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