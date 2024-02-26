«الاتحاد للماء والكهرباء» تؤكد دعمها لمشاريع التطوير العقاري بعجمان والمناطق الشمالية

أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ((الاتحاد للماء والكهرباء)) استعداد الشركة التام لتوفير خدمات المياه والطاقة الكهربائية، ودعمها الكامل لجميع مشاريع التطوير العقاري الحالية والمستقبلية في عجمان، والمناطق الشمالية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإمارة مؤخراً، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

شهد الجلسة عمر المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، وعبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين والمطورين.

وقال المهندس يوسف آل علي: ((تدرك ((الاتحاد للماء والكهرباء)) مركزية دورها وأهميته في دعم ازدهار القطاع العقاري، وهو أحد أبرز القطاعات المساهمة في تحقيق الاستدامة المنشودة للاقتصاد الوطني، لدوره المحوري في جذب الاستثمارات. وأكد أن الشركة تتفهم أن كل مشروع عقاري له ظروفه الخاصة على المستوى التنفيذي والتمويلي، لذلك نبدي استعداداً كاملاً للتعامل مع كل مشروع عقاري بخصوصية مختلفة، من خلال صور متنوعة من التسهيلات)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز