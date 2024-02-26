Tuesday, 27 February 2024 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الاتحاد للماء والكهرباء» تؤكد دعمها لمشاريع التطوير العقاري بعجمان والمناطق الشمالية

2/26/2024 7:19:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ((الاتحاد للماء والكهرباء)) استعداد الشركة التام لتوفير خدمات المياه والطاقة الكهربائية، ودعمها الكامل لجميع مشاريع التطوير العقاري الحالية والمستقبلية في عجمان، والمناطق الشمالية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإمارة مؤخراً، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

شهد الجلسة عمر المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، وعبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين والمطورين.

وقال المهندس يوسف آل علي: ((تدرك ((الاتحاد للماء والكهرباء)) مركزية دورها وأهميته في دعم ازدهار القطاع العقاري، وهو أحد أبرز القطاعات المساهمة في تحقيق الاستدامة المنشودة للاقتصاد الوطني، لدوره المحوري في جذب الاستثمارات. وأكد أن الشركة تتفهم أن كل مشروع عقاري له ظروفه الخاصة على المستوى التنفيذي والتمويلي، لذلك نبدي استعداداً كاملاً للتعامل مع كل مشروع عقاري بخصوصية مختلفة، من خلال صور متنوعة من التسهيلات)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN26022024000110011019ID1107902530

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث