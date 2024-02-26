أنشطة وفعاليات متنوعة في معرض دبي العالمي للقوارب 2024

كشف معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأبرز للقطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، عن إقامة سلسلة من الأنشطة الممتعة خلال دورة 2024 التي تنطلق غداً في دبي هاربر. ويستضيف المعرض هذا العام أكثر من 1000 علامة تجارية من أبرز شركات اليخوت الرائدة عالمياً، منها 400 شركة جديدة، والتي تقدم مجموعة واسعة من المراكب والمعدات البحرية، بما فيها فيريتي وأزيموت وسان ريف وكارنشي لليخوت.

ويواصل معرض دبي العالمي لليخوت التأكيد على التزامه بدعم شركات تصنيع اليخوت الفاخرة، مع توقعات بمشاركة ما يزيد على 200 قارب في الفعالية، بالإضافة إلى حضور 9 من أعضاء جمعية بناة اليخوت الفاخرة.

فعاليات إطلاق عالمية

من المقرر أن تقدم جلف كرافت، شركة وطنية متخصصة في تصنيع اليخوت الفاخرة ومقرها الرئيسي الإمارات، أكثر من 10 قوارب خلال الفعالية، تتراوح بين القوارب الترفيهية واليخوت الفاخرة الحائزة على جوائز، بما في ذلك يخوت يتم الكشف عنها للمرة الأولى على مستوى العالم.

وتستعرض بوش آند نوبل لليخوت أكبر يخت خشبي في العالم، إلى جانب بروجكت 406، وهو أكبر يخت لرياضة الصيد على الإطلاق، حيث يبلغ طوله 50 متراً، ويتميز بتصميمه الكلاسيكي مع لمسة من الفخامة، وبطابع مستوحى من التراث الشرق الأوسطي والتقنيات التقليدية لصناعة القوارب في الإمارات. كما يتضمن المعرض السنوي الشهير مجموعة من الفعاليات والأنشطة الممتعة التي تقام على مدار أيامه الخمسة.

سيارات نادرة

ويحظى الضيوف أيضاً بفرصة زيارة منصة هايبر كارز أفنيو، المخصصة لعشاق وهواة جمع السيارات النادرة، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة بعض الإصدارات الاستثنائية للسيارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدراهم الإماراتية. ويقدم المعرض لمحة فريدة عن السيارات الفاخرة التي تجمع بين الفخامة والتصاميم المبتكرة، بما فيها بوغاتي شيرون، وماكلارين سبيد تيل، وباجاني هوايرا.

كما يحتضن المعرض منطقة الرياضات المائية، التي توفر مجموعة متنوعة من العروض التي تستقطب عشاق التشويق والحماس، بما فيها رياضتا الجيت سكي والفلاي بورد، حيث يمكن للمحترفين استعراض مهاراتهم.

ويقيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منافسات نهائي مسابقة الصيد الحماسية، بينما تقدم منطقة الأطفال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية لعشاق الحياة البحرية من الأحبة الصغار. كما يوفر المعرض مجموعة مميزة من تجارب تناول الطعام التي تلبي جميع الأذواق، بما في ذلك تشكيلة من المأكولات المتوفرة في شاحنات الأطعمة. وتعود منصة نيكي بيتش الترفيهية في هذا العام لتقدم للزوار قائمة متنوعة من المأكولات البحرية الشهية ضمن أجواء مميزة التي يوفرها منسق الأغاني المقيم في النادي الشاطئي.

وتحتفي مبادرة ((إماراتي بفخر)) بشركات صناعة القوارب وشركات التوريد المحلية، ويسلط معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغوص الضوء على أحدث تقنيات ومعدات الغوص. كما يتضمن المعرض برنامجاً مميزاً من الفعاليات الترفيهية، مثل الألعاب تحت الماء، وتجارب غوص سكوبا الممتعة، وغيرها من المنافسات المائية.

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