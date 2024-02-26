تعاون بين «سيسكو» و«دو» في مبادرة لتطوير منظومة خدمات الأمن السيبراني

أعلنت ((سيسكو)) إبرام اتفاقية تعاون مع ((دو))، للارتقاء بكفاءة منظومة خدمات وحلول الأمن السيبراني التي تقدمها ((دو)) لعملائها من المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وتتمثل أهداف الاتفاقية في إطلاق مبادرة نوعية تستهدف إحداث تحول إيجابي ملموس في مستوى الخدمات التي يقدمها مركز دو لعمليات الأمن السيبراني ليصبح مركزاً متقدماً للدفاعات الرقمية وأمن المعلومات، وذلك عبر تسخير وتوظيف أحدث حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الأمنية والتشغيلية في المركز.

وتعكس الاتفاقية التزام ((سيسكو)) الثابت بدعم طموحات ((دو)) ورؤيتها الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل تقديم إجراءات معززة في مجال الأمن السيبراني تنسجم مع الرؤى الاستراتيجية للتحول الرقمي التي حددتها حكومة الإمارات. وتسلّط هذه الاتفاقية الضوء على الإمكانات التي تتمتع بها الحلول والابتكارات التي طورتها ((سيسكو)) وقدرتها على المساهمة في تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية في المنطقة بأكملها.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ((دو)): ((نحرص في دو على اعتماد أحدث حلول وتقنيات الأمن السيبراني وأمن المعلومات لمواجهة التحديات والهجمات الرقمية ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم الرقمي حالياً، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الرائدة التي تتمتع بالخبرات اللازمة والقدرة على دعم أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية.

ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة منظومة الحلول والخدمات المتقدمة التي يوفرها مركز عملياتنا للأمن السيبراني من خلال تسخير أحدث تقنيات الأتمتة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ((سيسكو))، بما يسهم في ترسيخ مكانتنا كمزود رقمي رائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضمن مواكبتنا لأحداث التطورات على صعيد التصدي للهجمات الرقمية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات)).

ومن المقرر أن تقوم فرق ((سيسكو)) لخدمات تجارب العملاء بأداء دور محوري في مساعدة شبكة ((دو)) وعملائها على الاستفادة من التدابير الأمنية المعززة وتحقيق التميز التشغيلي.

وقالت أديل ترومبيتا، نائب الرئيس الأول ومدير عام تجربة العميل في شركة ((سيسكو)) في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا: ((تعاوننا مع دو خطوة أساسية في حماية الأصول الرقمية الحساسة وتحسين إجراءات وأنظمة المراقبة في مركز دو لعمليات الأمن السيبراني)).

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