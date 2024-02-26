أحمد بن سعيد يشهد توقيع شراكة بين «سكاي واردز طيران الإمارات» و«فيزا»

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع اتفاقية شراكة حصرية بين ((سكاي واردز طيران الإمارات))؛ برنامج طيران الإمارات وفلاي دبي لمكافأة الولاء، و((فيزا)) العالمية.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: ((هذه الشراكة المتميزة مع فيزا، ستسهم عبر هذه الاتفاقية الاستراتيجية في توفير قيمة مضافة لأعضاء برنامجنا في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستعزز تعاوننا مع شركائنا المصرفيين في المنطقة، ما يشكل إنجازاً بارزاً لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات الذي يواصل تعزيز ريادته للقطاع من خلال التجارب والمنتجات الرقمية المبتكرة)).

المدفوعات الرقمية

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب رئيس أول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي: ((تعد هذه الاتفاقية الحصرية لسنوات عدة مع سكاي واردز طيران الإمارات، وهي واحدة من أكبر الصفقات من نوعها على مستوى العالم والأكبر من حيث الحجم في المنطقة، بمثابة شهادة على ريادة فيزا العالمية في العلامات التجارية المشتركة للسفر، كما تعد معلماً بارزاً في رحلتنا لتعزيز تجربة الدفع للمسافرين في جميع أنحاء العالم.

لقد كشفت دراستنا لنوايا السفر العالمية، هنا في دولة الإمارات، أن 70% من المسافرين إلى الخارج يعتبرون المدفوعات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من تجربة سفر آمنة ومجزية. وتعد هذه الشراكة واسعة النطاق خطوة نحو تلبية هذه الحاجة، ويسعدنا أن نحظى بهذه الفرصة للعمل مع طيران الإمارات في تقديم تجارب جديدة لحاملي بطاقات فيزا بدولة الإمارات ودول التعاون)).

ويستمتع حاملو بطاقات فيزا سكاي واردز طيران الإمارات المشتركة، برحلة أفضل وعروض حصرية تتضمن فرص كسب أميال بشكل أسرع، وعروضا ترويجية شخصية، وتجارب أخرى مصممة لتناسب اختيارات الأعضاء.

والبرنامج هو أحد برامج مكافأة الولاء الأعلى قيمة وتقديراً في العالم، ويتجاوز عدد أعضائه 30 مليوناً. ويوفر 4 فئات من العضوية، هي الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تتمتع كل فئة بامتيازات حصرية.

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