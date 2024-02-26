طيران الإمارات تشارك في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر

أعلنت طيران الإمارات؛ أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عودتها للمشاركة في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر ((آي تي بي برلين 2024))، المقررة إقامته في المدة من 5 حتى 7 مارس المقبل.

وتستعد طيران الإمارات لثلاثة أيام حافلة بالفعاليات في المعرض، مع خططها لإطلاق شراكات جديدة وتوسيع آفاق التعاون القائم مع شركاء السفر المحليين والإقليميين، والتي تتضمن التعاون مع الناقلات الجوية لتعزيز رحلات الربط للمسافرين من وإلى الوجهات الأوروبية الرئيسة، وشراكات استراتيجية مع هيئات السفر والسياحة للترويج للسفر من وإلى أوروبا.

وسيحظى زوار جناح طيران الإمارات بفرصة تجربة أحدث المنتجات المبتكرة للناقلة، ومن ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة التي ستعرض في ألمانيا أول مرة، والتي تم كشف النقاب عنها أول مرة في معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي، وفاز المنتج بالعديد من الجوائز حتى الآن، ويتوافر في 27 طائرة إيرباص A380 تخدم 15 وجهة.

كما ستكشف الناقلة أول مرة في معرض برلين عن جناح الدرجة الأولى الخاص والمغلق بالكامل على طائراتها بوينج 777-300ER والذي يعد تحولاً لمفهوم تجربة الدرجة الأولى، ويمكن لزوار جناح طيران الإمارات أيضاً الاستمتاع بتجربة مقاعد درجة الأعمال على طائرات بوينغ 777، والجيل الجديد من الصالون الجوي على طائراتها ايرباص 380A، وستخصص طيران الإمارات أيضاً منطقة لعرض أحدث مبادراتها في مجال الاستدامة.

وقال فولكر جرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لشمالي ووسط أوروبا: ((رسّخ آي تي بي برلين مكانته أكبر معرض للسياحة والسفر في العالم، ولا سيما أن هذا العام سيشهد مشاركة عارضين من أكثر من 160 دولة، ونرى في المعرض منصة مثالية لإبراز علامتنا التجارية ومنتجاتنا التي تتيح السفر بتميز دائم، وتعزيز العلاقات التجارية، والتعاون مع الشركاء الدوليين وكذلك المعنيين بالصناعة عبر شبكتنا، ونتوقع أن تكون مشاركتنا حافلة، فيما نركز على طرق جديدة لدعم التدفقات السياحية عبر شبكة وجهاتنا وبناء رحلات الربط لعملائنا عبر شراكات استراتيجية جديدة مع شركات الطيران والوجهات)).

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدماتها إلى أوروبا في سنة 1987.

وتعد مشاركة طيران الإمارات في معرض ((آي تي بي برلين)) أكبر حضور للناقلة في المعارض التجارية خارج الإمارات.

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