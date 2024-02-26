1000 مشارك بمؤتمر الشرق الأوسط لاتحاد «فياتا» في دبي لبحث مرونة سلاسل التوريد

أعلنت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد بدولة الإمارات العربية المتحدة (نافل)، والاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)، عن أبرز المواضيع التي سيناقشها المشاركون في مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لـ (فياتا)، الذي يُنظم في دبي يومي 5 و6 مارس، برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الفخري لـ (نافل)، تحت شعار ((التواصل والمرونة والاستدامة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية)).

وقال مسؤولو الـ ((فياتا))، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في منتجع تاج إكزوتيكا في دبي، إن مؤتمر الـ ((فياتا)) سيوفر منصة مهمة لتبادل المعرفة والنقاشات بشأن الاستراتيجيات والحلول العملية، المؤتمر سيتناول الخطط اللازمة للتخفيف من تأثيرات الاضطرابات، بهدف ضمان تدفق السلع والتجارة، وذلك عبر النقاشات التي يشارك فيها خبراء، فضلاً عن التواصل بين المؤسسات والجهات والشركات المعنية المشاركة في المؤتمر.

وفي ضوء التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في البحر الأحمر، وتصاعد تكاليف سلسلة التوريد، والتحديات التي تواجه التجارة، يشارك أكثر من 1000 من قادة قطاع الخدمات اللوجيستية والرؤساء التنفيذيين والعاملين في المجال، في مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لـ (فياتا)، من أجل بحث التحديات التي تواجه القطاع، وصياغة مستقبل أكثر مرونةً.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحافي، قال تورغوت إركسكين، رئيس الـ ((فياتا)): ((سيسهم المؤتمر، في استكشاف كيفية بناء سلسلة توريد أكثر مرونة، حيث يركز على مواضيع التواصل والمرونة والاستدامة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية تكيف القطاع مع المتغيرات، وتحقيق الازدهار، في ظل الظروف الراهنة)).

وقالت ناديا عبد العزيز رئيسة ((نافل)): ((نتطلع لاستضافة المؤتمر، الذي يقوم بدور مهم وحيوي في تحقيق تغيير إيجابي، وتعزيز الابتكار، من أجل مستقبل مشرق لقطاع الخدمات اللوجستية، وهو الأمر الذي يعكس حرصنا على استضافة المؤتمر، إذ تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أبرز المراكز اللوجستية في العالم، التي تربط بين القارات)).

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