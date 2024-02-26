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غوغل تهدف لإعادة إطلاق خاصية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي قريباً

2/26/2024 7:19:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال ديميس هاسابيس الرئيس التنفيذي لوحدة ديب مايند التابعة لغوغل الاثنين إن الشركة تخطط لإعادة إطلاق خاصية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في الأسابيع القليلة المقبلة بعد وقفها مؤقتا لما تبين من عدم دقة في بعض الصور التاريخية.

بدأت غوغل التابعة لألفابت في تقديم خدمة توليد الصور من خلال نماذج (جيميناي) المتعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا الشهر، غير أن بعض المستخدمين أشاروا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها أنتجت صوراً تاريخية كانت في بعض الأحيان غير دقيقة.

وقال هاسابيس في لجنة بالمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة "أوقفنا هذه الخاصية بينما نعكف على إصلاحها، ونأمل أن تعود إلى العمل قريباً جداً في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف أن الأداة "لم تكن تعمل بالطريقة التي أردناها".

ومنذ إطلاق شركة (أوبن إيه.آي) الناشئة روبوت الدردشة الذائع الصيت (تشات جي.بي.تي) في نوفمبر
2022، تتسابق غوغل لإنتاج برامج ذكاء اصطناعي لمنافسة برنامج الشركة المدعومة من مايكروسوفت.

وعندما أطلقت غوغل برنامج الدردشة (بارد) الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي قبل عام، شاركت معلومات غير دقيقة عن صور كوكب خارج النظام الشمسي للأرض في مقطع مصور ترويجي، مما هوى بأسهمها بنحو تسعة بالمئة.

وغيرت غوغل اسم "بارد" إلى "جيميناي" هذا الشهر، وطرحت خطط الاشتراك المدفوعة، والتي يمكن للمستخدمين اختيارها للحصول على قدرات تفكير أفضل من نموذج الذكاء الاصطناعي.

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