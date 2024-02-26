ماكرون يعلن تحالفاً لتزويد أوكرانيا بـصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنّ حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفاً لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا.
وقال ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا إنه تقرر "إنشاء تحالف" لتوجيه "ضربات في العمق" وبالتالي لتزويد أوكرانيا بـ "صواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى".
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