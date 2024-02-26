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ماكرون يعلن تحالفاً لتزويد أوكرانيا بـصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى

2/26/2024 7:19:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنّ حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفاً لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا إنه تقرر "إنشاء تحالف" لتوجيه "ضربات في العمق" وبالتالي لتزويد أوكرانيا بـ "صواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى".

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