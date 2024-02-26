واشنطن تعين مبعوثا للأزمة في السودان في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح

عيّنت الولايات المتحدة الاثنين مبعوثاً خاصاً للسودان في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح بعد عشرة أشهر من القتال وإراقة الدماء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن توم بيرييلو، عضو الكونغرس السابق الذي عمل سابقاً مبعوثاً خاصاً لمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، "سيقوم بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء المعارك وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق

ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته من أجل الحرية والسلام والعدالة".

واندلعت الحرب في ن أبريل من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولقي الآلاف حتفهم وفر 1,6 مليون شخص واضطر نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى الاعتماد على المساعدات الدولية، وفقا لأرقام الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة.

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