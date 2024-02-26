إسرائيل تقدم تقريراً للعدل الدولية حول الإجراءات الخاصة بقطاع غزة



قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده قدمت الاثنين تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجرات التي تم اتخاذها من أجل الامتثال لحكم مؤقت دعا تل أبيب لمنع أعمال الحرب التي قد ترقى إلى الإبادة الجماعية ، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وكانت جنوب أفريقيا قد أقامت دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في نهاية ديسمبر عام 2023بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وطالبت بوقف العمل العسكري على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وقضت المحكمة في 26 يناير الماضي بأنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ولكنها لم تصدر أمراً للدولة العبرية بوقف إطلاق النار.

وانتهت الاثنين المهلة التي منحتها المحكمة لإسرائيل لتقديم تقرير بشأن عملياتها في قطاع غزة.

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