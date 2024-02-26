إسرائيل توافق على إطار أولي لتبادل الأسرى مع حماس

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة /PNN /كشفت مصادر مطلعة لقناك الجزيرة القطرية عن موافقة إسرائيل على بنود إطار أولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وجرى النقاش حوله في باريس.

وذكرت المصادر أن إسرائيل اشترطت عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم فيسن الخدمة العسكرية.

وأضافت أن تل أبيب قبلت طلب حركة

(حماس) زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتةللقطاع وإدخال الآليات والمعدات الثقيلة، بالإضافة لإعادة تموضع قواتها العسكرية خارج المناطقالمكتظة، ووقف الاستطلاع الجوي لمدة 8 ساعات يوميا.

وتابعت المصادر أن إسرائيل وافقت إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الاحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.

وأفادت بأن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلتهم بعد الإفراج عنهم في صفقة جلعادشاليط عام 2011.

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن العودة الكاملة للمدنيين إلى شمالي القطاع لنتتم إلا بعد عودة جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وكان مجلس الحرب الإسرائيلي قد أرسل وفدا تفاوضيا إلى باريس ومنحه صلاحيات واسعة من أجلاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيليةرسمية قبل أيام.

وتقدّر تل أبيب عدد المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بنحو 134 إسرائيليا من بينهم جنود، فيحين يحتجز الاحتلال الإسرائيلي في سجونه ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، وفق مصادر رسميةفلسطينية وإسرائيلية.