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إخلاء 72 حالة خطيرة من مستشفى ناصر بخان يونس

2/26/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الأمم المتحدة إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، أجلَت 72 حالة حرجة من مستشفى ناصر في خان يونس.
وأضافت الأمم المتحدة أن هذا المستشفى يكافح من أجل العمل، مع انقطاع الكهرباء أو المياه الجارية، ونقص الغذاء وإمدادات المياه، وتراكم النفايات الصلبة، وفيضان مياه الصرف الصحي.

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