إخلاء 72 حالة خطيرة من مستشفى ناصر بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الأمم المتحدة إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، أجلَت 72 حالة حرجة من مستشفى ناصر في خان يونس.
وأضافت الأمم المتحدة أن هذا المستشفى يكافح من أجل العمل، مع انقطاع الكهرباء أو المياه الجارية، ونقص الغذاء وإمدادات المياه، وتراكم النفايات الصلبة، وفيضان مياه الصرف الصحي.
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