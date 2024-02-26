المقاومة توقع قوة إسرائيلية في كمين وسط القطاع

المقاومة توقع قوة إسرائيلية في كمين وسط القطاع
التاريخ
2/26/2024 7:08:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، إيقاع قوة من الاحتلال الإسرائيلي بكمين باستخدام العبوات والقذائف المضادة للدروع والأفراد، في محيط جامعة فلسطين وسط قطاع غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح .
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