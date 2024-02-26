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المقاومة توقع قوة إسرائيلية في كمين وسط القطاع

2/26/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، إيقاع قوة من الاحتلال الإسرائيلي بكمين باستخدام العبوات والقذائف المضادة للدروع والأفراد، في محيط جامعة فلسطين وسط قطاع غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح .

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