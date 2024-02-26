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غالانت : لن يعود الغزيون إلى الشمال قبل عودة الاسرى الاسرائيليين

2/26/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لعائلات الأسرى الإسرائيليين، إن سكان شمالي قطاع غزة الذين هجروا منه، لن يعودوا إليه "إلا بعد عودة جميع الأسرى".

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