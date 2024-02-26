غالانت : لن يعود الغزيون إلى الشمال قبل عودة الاسرى الاسرائيليين

غالانت : لن يعود الغزيون إلى الشمال قبل عودة الاسرى الاسرائيليين
التاريخ
2/26/2024 7:08:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لعائلات الأسرى الإسرائيليين، إن سكان شمالي قطاع غزة الذين هجروا منه، لن يعودوا إليه "إلا بعد عودة جميع الأسرى".
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