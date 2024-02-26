نيويورك تايمز: إسرائيل تدرس إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين

نيويورك تايمز: إسرائيل تدرس إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين
التاريخ
2/26/2024 7:08:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين ، إن مسؤولين فريق التفاوض الإسرائيلي، أشاروا إلى احتمالية قبول إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين.
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