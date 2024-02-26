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نيويورك تايمز: إسرائيل تدرس إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين

2/26/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين ، إن مسؤولين فريق التفاوض الإسرائيلي، أشاروا إلى احتمالية قبول إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين.

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