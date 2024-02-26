الامن العام : مواطن يطلق النار على زوجته وشقيقها بعمان
التاريخ
2/26/2024 3:12:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقدم صباح اليوم شخص عشريني بإطلاق النار على زوجته وشقيقها في منطقة الأشرفية في العاصمة عمان إثر خلافات عائلية فيما بينهم مما أدى إلى إصابتهما
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم إسعافهما إلى مستشفى البشير، وهما قيد العلاج وأُلقي القبض على مطلق النار وضبط السلاح المُستخدم وفتح تحقيق في الحادثة.
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