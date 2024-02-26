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الامن العام : مواطن يطلق النار على زوجته وشقيقها بعمان

2/26/2024 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقدم صباح اليوم شخص عشريني بإطلاق النار على زوجته وشقيقها في منطقة الأشرفية في العاصمة عمان إثر خلافات عائلية فيما بينهم مما أدى إلى إصابتهما

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم إسعافهما إلى مستشفى البشير، وهما قيد العلاج وأُلقي القبض على مطلق النار وضبط السلاح المُستخدم وفتح تحقيق في الحادثة.

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