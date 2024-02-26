عدوان أميركي بريطاني على شمالي الحديدة اليمنية

عدوان أميركي بريطاني على شمالي الحديدة اليمنية
التاريخ
2/26/2024 3:12:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن 3 غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت منطقتي الصليف ورأس عيسى شمالي الحديدة.
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