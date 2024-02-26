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عدوان أميركي بريطاني على شمالي الحديدة اليمنية

2/26/2024 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن 3 غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت منطقتي الصليف ورأس عيسى شمالي الحديدة.

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