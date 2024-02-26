الاحتلال يعتقل بالضفة عمالا فلسطينيين من غزة
التاريخ
2/26/2024 3:12:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم عمال من أبناء قطاع غزة.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محاور عدة، ودهمت ملعب البلدية في منطقة رفيديا، واعتقلت عشرات المواطنين من عمال غزة هناك، بعد أن اعتدت على بعضهم بالضرب.
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