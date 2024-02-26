العفو الدولية: إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية

العفو الدولية: إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية
التاريخ
2/26/2024 3:12:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة.
وأضافت أن إسرائيل فشلت في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين.
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