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العفو الدولية: إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية

2/26/2024 3:12:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة.


وأضافت أن إسرائيل فشلت في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين.

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