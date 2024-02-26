الجيش ينفذ اكبر عملية إنزال في غزة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ القوات المسلحة لأربع عمليات إنزال جوي تحمل مساعدات إغاثية لأهل غزة وإسقاطها بشكل مباشر على طول ساحل القطاع .

وتناقل الناشطون مقاطع فيديو يرافقها وسم #نداء_غزة_للأردن - لعملية الانزال مؤكدين على دور الجيش العربي في تنفيذ هذه العمليات التي من شأنها دعم أهالي القطاع في مواجهة الكارثة الإنسانية وحرب التجويع التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.

بدوره أكدّ مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، أنّ القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربية نفذت مساء اليوم الإثنين، أكبر عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة شملت 4 إنزالات.

وقال الحياري في تصريحات صحفية عقب انتهاء مهمة الإنزال، إنّ الإنزالات الأربع ضمت 3 طائرات أردنية وواحدة فرنسية، استهدفت 11 موقعًا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.

وبين أنّ الجهود الأردنية مستمرة وعمليات الإنزال القادم ستشهد تعاون موسع مع دول أخرى.

يشار ان مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة والمكثفة،كانت حاضرة منذ بداية الاحداث على الصعيدين الدولي والإقليمي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، ومساعيه مع الجهات الفاعلة على الساحة العالمية، لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.