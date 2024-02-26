وفاة ٦ أطباء أردنيين - اسماء

وفاة ٦ أطباء أردنيين - اسماء
التاريخ
2/26/2024 3:12:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت نقابة الأطباء 6 أطباء توفوا مؤخرا عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
والأطباء الذين نعتهم هم:
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