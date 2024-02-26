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وفاة ٦ أطباء أردنيين - اسماء

2/26/2024 3:12:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت نقابة الأطباء 6 أطباء توفوا مؤخرا عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
والأطباء الذين نعتهم هم:




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