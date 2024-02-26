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الارصاد : امطار رعدية في طريقها الى المملكة - تحذيرات

2/26/2024 3:12:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، يوم غد الثلاثاء ، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد احيانا، كما ويتوقع ان تشهد اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات من المطر ولفترة قصيرة، ومع ساعات المساء تضعف فرص هطول المطر.


ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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