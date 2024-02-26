إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات تشمل بن غفير وسموتريتش

إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات تشمل بن غفير وسموتريتش
التاريخ
2/26/2024 3:12:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- خرجت الكثير من التسريبات حول نية إدارة بايدن فرض جولة جديدة من العقوبات ضد مستوطنين متطرفين خلال الأيام المقبلة، قد تشمل فرض عقوبات على أعضاء في الحكومة، مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسئيل سموتريتش ومسؤولين آخرين في حزب ((عوتسماه يهوديت))؛ رغبة في إرسال رسالة قوية من واشنطن لحكومة نتنياهو برفض العنف في الضفة الغربية، ورفض التصريحات التي تعرقل التوصل إلى إبرام صفقة مع حركة ((حماس)) لإطلاق سراح الرهائن وفرض وقف لإطلاق النار لستة أسابيع.
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