فرنسا: وقف إطلاق النار بغزة على رأس أولوياتنا

فرنسا: وقف إطلاق النار بغزة على رأس أولوياتنا
التاريخ
2/26/2024 3:12:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وقف إطلاق النار في غزة يبقى على رأس أولويات باريس وجددت معارضتها الصارمة لهجوم بري في رفح.
MENAFN26022024000208011052ID1107902061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.