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فرنسا: وقف إطلاق النار بغزة على رأس أولوياتنا

2/26/2024 3:12:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وقف إطلاق النار في غزة يبقى على رأس أولويات باريس وجددت معارضتها الصارمة لهجوم بري في رفح.

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