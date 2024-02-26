قصف إسرائيلي على عيتا الشعب جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على عيتا الشعب جنوب لبنان
التاريخ
2/26/2024 3:12:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف مباني عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب جنوب لبنان.
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