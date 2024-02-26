خسارة جديدة لمنتخبنا السلوي في تصفيات كأس آسيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان /PNN/ تلقى منتخبنا الوطني لكرة السلة، مساء اليوم الإثنين، هزيمة جديدة، في مشواره بالمجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.
وخسر منتخبنا أمام منتخب العراق بفارق 3 نقاط بنتيجة 72-75، في المباراة التي جرت على صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان.
وأصبحت مهمة منتخبنا صعبة في التأهل للبطولة الآسيوية بعد هذه الهزيمة، وأصبح مطالبا بالفوز باللقاء الثالث أمام منتخب السعودية في آخر مباريات الذهاب للتصفيات.
وتألق في المبارة كما في اللقاء السابق نجم "الفدائي" جمال ميالة بتسجيله 21 نقطة، و8 متابعات، و6 تمريرات حاسمة، ومن جانب العراق تألق المجنس دي ماريو مايفلد بتسجيله 22 نقطة و11 متابعة، و8 تمريرات حاسمة.
وانتهى الربع الأول من المباراة بتفوق العراق 25-23، قبل أن ينجح منتخبنا بحسم الربع الثاني لصالحه بفارق نصف سلة بواقع 13-12، وعاد المنتخب العراقي وحسم الربع الثالث لصالحه 19-17،
وانتهى الربع الرابع والأخير بالتعادل 19-19، لتنتهي المباراة بنتيجة 75-73 لصالح العراق.
وجرى تقسيم الفرق الـ24 المتأهلة للتصفيات النهائية لبطولة كأس آسيا إلى 6 مجموعات، كل مجموعة تتكون من 4 منتخبات، ويلعب كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى ذهابا وإيابا على مدى 3 نوافذ، بواقع مباراتين في كل نافذة. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى كأس آسيا لكرة السلة 2025، ليصبح المجموع 12 فريقًا.
وتتأهل المنتخبات الستة التي تحتل المركز الثالث من كل مجموعة للعب في البطولة التأهيلية النهائية، التي يتأهل منها 4 منتخبات إلى البطولة.
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