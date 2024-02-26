خسارة جديدة لمنتخبنا السلوي في تصفيات كأس آسيا

MENAFN - Palestine News Network ) عمان /PNN/ تلقى منتخبنا الوطني لكرة السلة، مساء اليوم الإثنين، هزيمة جديدة، في مشواره بالمجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.

وخسر منتخبنا أمام منتخب العراق بفارق 3 نقاط بنتيجة 72-75، في المباراة التي جرت على صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان.

وأصبحت مهمة منتخبنا صعبة في التأهل للبطولة الآسيوية بعد هذه الهزيمة، وأصبح مطالبا بالفوز باللقاء الثالث أمام منتخب السعودية في آخر مباريات الذهاب للتصفيات.

وتألق في المبارة كما في اللقاء السابق نجم "الفدائي" جمال ميالة بتسجيله 21 نقطة، و8 متابعات، و6 تمريرات حاسمة، ومن جانب العراق تألق المجنس دي ماريو مايفلد بتسجيله 22 نقطة و11 متابعة، و8 تمريرات حاسمة.

وانتهى الربع الأول من المباراة بتفوق العراق 25-23، قبل أن ينجح منتخبنا بحسم الربع الثاني لصالحه بفارق نصف سلة بواقع 13-12، وعاد المنتخب العراقي وحسم الربع الثالث لصالحه 19-17،

وانتهى الربع الرابع والأخير بالتعادل 19-19، لتنتهي المباراة بنتيجة 75-73 لصالح العراق.

وجرى تقسيم الفرق الـ24 المتأهلة للتصفيات النهائية لبطولة كأس آسيا إلى 6 مجموعات، كل مجموعة تتكون من 4 منتخبات، ويلعب كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى ذهابا وإيابا على مدى 3 نوافذ، بواقع مباراتين في كل نافذة. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى كأس آسيا لكرة السلة 2025، ليصبح المجموع 12 فريقًا.

وتتأهل المنتخبات الستة التي تحتل المركز الثالث من كل مجموعة للعب في البطولة التأهيلية النهائية، التي يتأهل منها 4 منتخبات إلى البطولة.