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هل السعادة موهبة يمكن توريثها؟

2/26/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشير بعض الأبحاث الجديدة إلى أن علم الوراثة له علاقة بسعادة الأشخاص أكثر مما يعتقدون، بحسب ما نشرته صحيفة «إندبندنت»، التي نقلت ابنة المذيع التلفزيوني ريتشارد مادلي وصفها والدها بأنه يمتلك «موهبة السعادة». وقد توصلت أبحاث نشرت نتائجها الصحيفة البريطانية، أمس إلى أن الرفاهية والرضا عن الحياة - وهما عاملان مهمان في السعادة الإجمالية للشخص - يمكن توريثهما بنسبة 30 إلى 40%.
وكشفت الدراسات عن 927 جينا يمكن أن تؤثر على ابتهاج الشخص، مما يعني أن البعض يولدون بتصرفات أكثر سعادة من غيرهم. لكن يوجد هناك أيضا أدلة تشير إلى أن اختيارات نمط الحياة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة الشخص العاطفية.
وخلص خبراء في جامعة هارفارد إلى أنه على الرغم من أن بعض جوانب السعادة وراثية، إلا أن البيئة المحيطة لاتزال تلعب دورا كبيرا. وقال روبرت والدينغر، أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد: «لقد اكتشفنا أن الأشخاص في دراستنا، الذين استمروا في إعطاء الأولوية للاتصالات، واستمروا في اتخاذ تلك القرارات الصغيرة للتواصل يوما بعد يوم، هم الأشخاص الذين ظلوا أكثر سعادة وصحة».
ويرى العلماء أنه على الرغم من أنه لا يمكن تغيير جينات الشخص الوراثية، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لتحسين مدى الرضا عن الحياة. فعلى سبيل المثال، إن قضاء وقت ممتع مع الأحباء، بما يشمل العشاء العائلي، أو لقاء الأصدقاء لتناول القهوة، أو الاحتفال بالمناسبات الخاصة مع الأشخاص الذين يهتم بهم الشخص أمر بالغ الأهمية للفوز بمزيد من السعادة.

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