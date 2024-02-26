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لو تشات النسخة الفرنسية من روبوتات الدردشة

2/26/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «ميسترال إيه آي» الفرنسية الناشئة أنها ستطلق روبوت دردشة جديدا يعمل بالذكاء الاصطناعي، في محاولة للحاق بنظيراتها الأميركية مثل «أوبن إيه آي»، الشركة المصنعة لـ«تشات جي بي تي».
وحشدت «ميسترال»، التي أسسها باحثون سابقون في شركتي «غوغل» و«ميتا» العام الماضي، مبالغ تقرب من 500 مليون يورو (540 مليون دولار).
وقوم بعض المستثمرين الشركة بأكثر من ملياري دولار في ديسمبر، ما دفع بكثر إلى التكهن بأن تصبح الشركة من رواد قطاع التكنولوجيا الأوروبية في المستقبل.
وأعلنت الشركة عن نموذج لغة محسن، وهو مصطلح تستخدمه شركات الذكاء الاصطناعي لوصف البرامج التي تبني عليها التطبيقات، إضافة إلى أول برنامج دردشة آلي خاص بها يحمل اسم «لو تشات» («Le Chat»).
وقالت الشركة في بيان بالإنجليزية إن «لو تشات» متعدد اللغات في الأصل ويوفر طريقة تعليمية وممتعة لاستكشاف تكنولوجيا «ميسترال إيه آي».

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