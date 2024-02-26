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رحيل فادي إبراهيم

2/26/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
بعد رحلة معاناة مع المرض، انتقل إلى رحمة الله الممثل اللبناني فادي إبراهيم عن عمر ناهز الـ 67 عاما.
بداية فادي إبراهيم كانت في فرقة الكشافة المدرسية التي كان تنظم مسرحيات واسكتشات، وفي العام 1979 انخرط في فرقة ناصر مخول الفولكلورية وشارك معه في مسرحية شانسونييه، ثم في مسرحية للأطفال. رشحه الممثل الراحل إيلي صنيفر لأداء دور شخصية أجنبية في مسلسل «الوحش» في أول تجربة تلفزيونية له ثم خاض تجارب مع الكاتب مروان نجار، أما شهرته فجاءت بعد مشاركته في مسلسل «العاصفة تهب مرتين» بدور نادر صباغ. بعد ذلك، توالت أعماله في التلفزيون والمسرح والسينما، حيث شارك في أعمال عربية مشتركة، كما عمل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان وكمزين للوجه، كذلك خاض تجربة الإخراج في عملين. متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر.
وفي يناير 2024، تدهورت حالته الصحية بعدما توقفت إحدى كليتيه تماما عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه نتيجة مرض السكري.

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