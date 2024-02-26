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التربية حصر جميع قرارات التكليف للوظائف الشاغرة لجميع المستويات

2/26/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
طلبت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة الـمـطوع من المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وإدارة التنسيق حصر جميع قرارات التكليف للوظائف الشاغرة لجميع المستويات الوظيفية بالمناطق التعليمية والإدارات التابعة لقطاع التعليم العام.
وقالت المطوع، في كتاب أصدرته، انه في إطار تنظيم العملية التربوية والتعليمية لما يصب في مصلحة العمل وتنظيم العمل الإداري، يرجى اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو سرعة تزويدنا بنسخة ضوئية لجميع قرارات التكليف لدى المناطق التعليمية والإدارات التابعة لقطاع التعليم العام لمختلف المستويات الوظيفية (رئيس قسم ـ مراقب ـ موجه فني أول ـ مدير إدارة ـ مدير عام) خلال يومي عمل اعتبارا من تاريخه، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.

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