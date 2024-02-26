التربية حصر جميع قرارات التكليف للوظائف الشاغرة لجميع المستويات

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
طلبت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة الـمـطوع من المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وإدارة التنسيق حصر جميع قرارات التكليف للوظائف الشاغرة لجميع المستويات الوظيفية بالمناطق التعليمية والإدارات التابعة لقطاع التعليم العام.
وقالت المطوع، في كتاب أصدرته، انه في إطار تنظيم العملية التربوية والتعليمية لما يصب في مصلحة العمل وتنظيم العمل الإداري، يرجى اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو سرعة تزويدنا بنسخة ضوئية لجميع قرارات التكليف لدى المناطق التعليمية والإدارات التابعة لقطاع التعليم العام لمختلف المستويات الوظيفية (رئيس قسم ـ مراقب ـ موجه فني أول ـ مدير إدارة ـ مدير عام) خلال يومي عمل اعتبارا من تاريخه، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.
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