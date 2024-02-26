تحرير 26881 مخالفة وضبط 9 أحداث للقيادة بدون رخصة في أسبوع

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
أسفرت الحملات الثابتة والراجلة التي قام بها رجال الإدارة العامة للمرور في الفترة من 17 حتى 23 الجاري عن تحرير 26881 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 9 أحداث للقيادة بدون رخصة سوق و8 وافدين انتهاء إقامة و26 مطلوبا وشخص بحوزته مخدرات وآخر لقيادة مركبة تحت تأثير الخمر، كما تمت إحالة 78 مركبة و8 دراجات إلى كراج الحجز.
هذا، وأظهرت احصائية الإدارة العامة للمرور التعامل مع 317 حادثا جسيما و1548 حادثا بسيطا في الفترة ذاتها.
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