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تحرير 26881 مخالفة وضبط 9 أحداث للقيادة بدون رخصة في أسبوع

2/26/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
أسفرت الحملات الثابتة والراجلة التي قام بها رجال الإدارة العامة للمرور في الفترة من 17 حتى 23 الجاري عن تحرير 26881 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 9 أحداث للقيادة بدون رخصة سوق و8 وافدين انتهاء إقامة و26 مطلوبا وشخص بحوزته مخدرات وآخر لقيادة مركبة تحت تأثير الخمر، كما تمت إحالة 78 مركبة و8 دراجات إلى كراج الحجز.
هذا، وأظهرت احصائية الإدارة العامة للمرور التعامل مع 317 حادثا جسيما و1548 حادثا بسيطا في الفترة ذاتها.

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