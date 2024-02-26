دواء معالج للربو يظهر فاعلية في الوقاية من الحساسية الغذائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بينت دراسة حديثة أن «اكزولير»، وهو دواء معروف يستخدم لعلاج الربو، أظهر فاعلية في الوقاية من الحساسية المرتبطة بأنواع عدة من المأكولات.
وفي 16 الجاري، أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية («اف دي ايه») الاستخدام المحدد لهذا الدواء لدى البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على سنة، في وقت تسجل الحساسية الغذائية تزايدا في البلاد.
ولاحظ المرضى المشاركون في الدراسة وجميعهم من الأطفال المصابين بالحساسية، زيادة كبيرة في قدرتهم على تحمل منتجات غذائية كالفول السوداني والجوز والبيض والحليب والقمح، بعدما تناولوا الدواء، بحسب الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «نيو إنغلند جورنال أوف ميدسين».
ويشكل «أوماليزوماب»، وهو الاسم العلمي لـ «اكزولير»، جسما مضادا يمنع عمل الأجسام المضادة التي تسبب الحساسية.
وفي نهاية فترة تلقى خلالها المرضى بانتظام حقنا بين 16 و 20 أسبوعا، استطاع 67% ممن تلقوا «أوماليزوماب» تحمل 600 ميليغرام من الفول السوداني، في مقابل 7% فقط من المرضى الذين تلقوا علاجا وهميا.
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