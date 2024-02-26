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دواء معالج للربو يظهر فاعلية في الوقاية من الحساسية الغذائية

2/26/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بينت دراسة حديثة أن «اكزولير»، وهو دواء معروف يستخدم لعلاج الربو، أظهر فاعلية في الوقاية من الحساسية المرتبطة بأنواع عدة من المأكولات.
وفي 16 الجاري، أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية («اف دي ايه») الاستخدام المحدد لهذا الدواء لدى البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على سنة، في وقت تسجل الحساسية الغذائية تزايدا في البلاد.
ولاحظ المرضى المشاركون في الدراسة وجميعهم من الأطفال المصابين بالحساسية، زيادة كبيرة في قدرتهم على تحمل منتجات غذائية كالفول السوداني والجوز والبيض والحليب والقمح، بعدما تناولوا الدواء، بحسب الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «نيو إنغلند جورنال أوف ميدسين».
ويشكل «أوماليزوماب»، وهو الاسم العلمي لـ «اكزولير»، جسما مضادا يمنع عمل الأجسام المضادة التي تسبب الحساسية.
وفي نهاية فترة تلقى خلالها المرضى بانتظام حقنا بين 16 و 20 أسبوعا، استطاع 67% ممن تلقوا «أوماليزوماب» تحمل 600 ميليغرام من الفول السوداني، في مقابل 7% فقط من المرضى الذين تلقوا علاجا وهميا.

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