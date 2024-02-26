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فريق كويتي بمستشفى مبارك يحقق إنجازا محليا وخليجيا

2/26/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مستشفى مبارك عن تحقيق فريق جراحي كويتي إنجازا طبيا هو الأول من نوعه محليا وخليجيا لعلاج تضخم معقد للشريان الأبهر «الأورطى» البطني عن طريق استخدام الليزر لعمل دعامة متفرعة Laser fenestrated Endovascular aortic aneurysm repair.
وقال رئيس وحدة القسطرة والأشعة التداخلية في المستشفى د.عادل العلي لـ «كونا» أمس إن الأطباء قاموا بعلاج تضخم معقد في الشريان باستخدام دعامة مغطاة وضعت لعلاج التضخم ومن ثم استخدام الليزر لإحداث ثقب في الجزء المغطى من الدعامة لتروية الكلية اليسرى وثقب آخر لتروية الكلية اليمنى ووضع دعامات خاصة من خلال الثقبين. وأوضح العلي أن هذا الإجراء تطلب دقة متناهية باستخدام نوع خاص من الليزر ومهارات تقنية عالية من قبل فريق العمل الحاصل على أعلى الشهادات العلمية والعملية من الولايات المتحدة وكندا، مبينا أن البديل التقليدي لهذه العملية هو العملية الجراحية عن طريق فتح البطن بالكامل، إلا أن حالة المريض الصحية لم تسمح بذلك فكان التفكير في استخدام الليزر لعمل الدعامة المتفرعة. وأشار إلى أن البديل المتاح في حال العلاج بالقسطرة شراء دعامة مثقوبة خاصة بكل مريض حسب قياسات مسبقة لشرايينه يتم تصنيعها خارج الكويت، الأمر الذي يتطلب مدة زمنية طويلة من 6 إلى 12 أسبوعا والحالة المرضية لبعض المرضى تقتضي العلاج بصورة مستعجلة. وأكد ان هذا الإنجاز يضاف إلى سجلات وحدة جراحة الأوعية الدموية ووحدة القسطرة والأشعة التداخلية في المستشفى، مشيرا إلى أن فريق الجراحة ضم استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة د.عبدالله الفواز ود.عادل العلي واستشاري القسطرة والأشعة التداخلية د.حسين جراغ ود.فاطمة دهراب من قسم التخدير ود.علي ملك من قسم العناية المركزة.
ولفت إلى أن هناك مراكز قليلة ومرموقة في العالم تقوم بمثل هذا الإجراء الدقيق، معتبرا أن اجراء العملية في مستشفى مبارك يعد إنجازا كبيرا لوزارة الصحة التي توفر أحدث الأجهزة والمعدات والخبرات لضمان سلامة المرضى ونجاح مثل هذه العمليات الدقيقة.

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