الأمير أعيادنا أبرزت وحدتنا



سموه أثنى على جهود الجهات الأمنية لتأمين الأجواء وأشاد بمشاركات الجهات الرسمية في التحضير والإعداد للاحتفالات

التغطية الإعلامية للوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية والخاصة أبرزت الوجه الحضاري للكويت

ما أبداه المواطنون من مظاهر الفرحة والابتهاج وما عبروا عنه من روح وطنية جسّدت ولاءهم ووفاءهم للوطن العزيز وأبرزت روح الأسرة الكويتية الواحدة المتآلفة والمتوادّة نستذكر بالفخر شهداءنا الأبرار ونوجّه تحية تقدير وإجلال لقادة الدول على مشاركتهم الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من خلال مظاهر الاحتفالات



هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إخوانه وأبناءه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير، مقدرا سموه، رعاه الله، ما أبداه المواطنون من مظاهر الفرحة والابتهاج بهاتين المناسبتين العزيزتين وعلى ما عبروا عنه من روح وطنية عالية جسدت ولاءهم ووفاءهم للوطن العزيز وأبرزت روح الأسرة الكويتية الواحدة المتآلفة والمتوادة، كما أثنى سموه على جميع الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني لتأمين الأجواء الأمنية، كما أشاد سموه بالمشاركات الفعالة التي قامت بها الجهات الرسمية الأخرى للتحضير والإعداد للاحتفالات الوطنية وعلى وجه الخصوص اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والجهات الأخرى ذات الصلة وما صاحب ذلك من تغطية إعلامية واسعة قامت بها مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية منها والخاصة وبصورة أبرزت الوجه الحضاري للوطن العزيز.

ودعا سموه إخوانه وأبناءه المواطنين الكرام إلى استشعار نعمة التحرير التي أفاء الله بها على الوطن العزيز وعودته محررا ينعم بالأمن والطمأنينة وإلى تسخير جمع الإمكانيات والجهود للنهوض بالوطن العزيز والارتقاء به، مستذكرا سموه بالفخر والاعتزاز شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم الأبية ودمائهم الزكية دفاعا عن تراب الوطن الغالي والذود عنه، مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.

كما وجه سموه تحية تقدير وإجلال لإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على مشاركتهم الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من خلال مظاهر الاحتفالات التي جسدت بجلاء عمق أواصر العلاقات الحميمة التي تربط الكويت ودول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، مثمنا سموه هذه المشاعر الأخوية النبيلة، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعته وإعلاء شأنه.

هذا، وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عبروا فيها عن خالص التهاني بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير، أعربوا فيها عن صادق الدعاء بأن يمتع الله عز وجل سموه بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بهاتين المناسبتين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يتغمد برحمته شهداء الوطن الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقيات تهان من إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وذلك بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير.

هذا، وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين، متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.