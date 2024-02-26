بالفيديو صقور القوة الجوية استعرضوا مهاراتهم بعروض مبهرة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالهادي العجمي
في أجواء احتفالية أقيمت عروض الطيران للقوة الجوية الكويتية في سماء شارع الخليج يوم أمس بمناسبة الأعياد الوطنية.
واستعرض صقور القوة الجوية الكويتية مهاراتهم بمشاركة اخوانهم طياري وزارة الداخلية بعروض مبهرة أظهرت مهاراتهم وبراعتهم والمستوى العالي لقدراتهم.
وقد شارك الجيش الكويتي بـ«طائرات القوة الجوية الكويتية كاراكال واليورو فايتر وF 18 Hornet» ووزارة الداخلية بمروحيات كاراكال والدولفن.
ولاقى العرض استحسان الجمهور الذي توافد على أبراج الكويت لحضور العرض الجوي.
MENAFN26022024000130011022ID1107901974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.