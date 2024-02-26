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بالفيديو صقور القوة الجوية استعرضوا مهاراتهم بعروض مبهرة

2/26/2024 3:06:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالهادي العجمي
في أجواء احتفالية أقيمت عروض الطيران للقوة الجوية الكويتية في سماء شارع الخليج يوم أمس بمناسبة الأعياد الوطنية.
واستعرض صقور القوة الجوية الكويتية مهاراتهم بمشاركة اخوانهم طياري وزارة الداخلية بعروض مبهرة أظهرت مهاراتهم وبراعتهم والمستوى العالي لقدراتهم.
وقد شارك الجيش الكويتي بـ«طائرات القوة الجوية الكويتية كاراكال واليورو فايتر وF 18 Hornet» ووزارة الداخلية بمروحيات كاراكال والدولفن.
ولاقى العرض استحسان الجمهور الذي توافد على أبراج الكويت لحضور العرض الجوي.

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